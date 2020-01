Miguel Lago se cuela en el plató para contar una "liada" que sufrió con Carlota Corredera: "No seáis tan maleducados"

Miguel Lago, colaborador del programa ‘Todo es Mentira’, ha irrumpido en el plató por una "liada" que sufrió junto a Carlota Corredera durante su espectáculo 'Todo al negro'. Y es que Miguel tiene un humor muy "ácido" y no todo el mundo lo lleva bien y esto le lleva a pasar situaciones difíciles como la que tuvieron que aguantar en el teatro. La presentadora acudió el pasado sábado a ver a su compañero bajo el consejo que le dio: ir con la mente abierta.

"Durante el espectáculo empecé a escuchar unos gritos y me empezaron a increpar desde el palco de al lado", ha empezado contado Carlota. Esos gritos eran de dos chichas que "abuchearon" a Miguel y que, dirigiéndose a Carlota, le dijeron: "Cómo te puedes reír tú que das lecciones de moral en Telecinco", contaba la presentadora, quien se quedó atónita con estas palabras.

Tras contar que fue desagradable y que se quedaron con "mal cuerpo", han aprovechado el momento para mandar un mensaje a los "ofendiditos": "Si no os gusta, por respeto al artista, iros sin hacer ruido pero no seáis tan maleducados como fuisteis el otro día. Si eres uno de esos ofendiditos: no vayas, pero si tienes sentido del humor y te ríes de todo, vente".