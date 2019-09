La guerra se desata en la casa de ‘GH VIP’: Kiko Jiménez dice de Mila Ximénez que no tiene por qué aguantar “a una persona adulta”

Sergi Ferré nos transmite en directo en ‘Sálvame’ la última hora y es que la ‘guerra’ se ha desatado: “Kiko ha dicho cosas fuertes, como que no tiene por qué aguantar a una persona ‘adulta’, por no llamarle mayor. También que si no se han cumplido sus expectativas no es su culpa, si no le salen las cuentas, que se dedique a otra cosa”.