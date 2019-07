Mila Ximénez, contra Marta, la mujer de Chelo García Cortés: “No viniste porque te pagaban poco, tú te has creído que eras la nueva Preysler de este país"

Antes de ques se sentara en el plató de ‘Sábado Deluxe ’ y se hiciera de nuevo chiquitita,no quiso mandarle ningún mensaje, pero después de verla defender a su mujer a capa y espada, ha querido hacerlo desde el plató de ‘Sálvame’. Mila tiene la sensación de que Marta lleva años aprovechándose de Chelo, que es una egoísta y que no sabe lo que es la educación: “Marta no es tu mujer, es tu carga… Yo he dicho deque era una vividora y sabes por qué lo digo porque es la típica persona hedonista que no puede vivir con poco y no ingresa dinero… Haceque, que tú le das de comer…”.

Respecto a la enfermedad de Marta, Ximénez ha tenido la sensación de que hacer algo así no está bien y ha recordado algo que Chelo le dijo hace tiempo: “Cuando ingresó Rosa Benito en el sitio de las pulseritas tú me dijiste: “Me parece tan frívolo o feo que se comente esto porque te voy a decir una cosa, cuando la gente quiere dormir, no lo dice, duerme…”. Y es que a Mila Ximénez no le gusta nada de nada el comportamiento de la mujer de la colaboradora: “La educación no es hablar de tu madre, no hablar no es arremeter contra el trabajo de tu mujer, hacer la vida agradable a tu pareja”.