Mila Ximénez reaparece en el plató para darle una emotiva sorpresa a Kiko Hernández: "Necesitaba decirte que te quiero"

"Ayer es que me enteré muy tarde porque duermo todo el día pero te quiero mucho y quería darte un abrazo. He venido a verte. Necesitaba achucharte", le ha dicho Mila a su amigo mientras él la cogía de la mano.

Mila Ximénez, sobre su estado de salud: "Sigo con el tratamiento y todo va bien"

"Necesitaba verte, decirte que te quiero y que te echo de menos. También he venido para que me vean que no estoy en coma. Sigo con el tratamiento y todo va bien. El miércoles me hago una prueba importante y si sale bien es que va todo bien. Esto es un tropiezo más y es un escalón que hay que subir. Y lo voy a subir de dos en dos", expresaba Mila.