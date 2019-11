Una mujer acusa a Hugo Sierra de deberle dinero y su abogado lo desmiente: "Son unos frikis"

Hugo Sierra lleva ya varias semanas siendo el centro de todos los focos y no solo por su relación con Adara. Esta vez, una mujer le acusa de deberle 6.000 euros que le dejó hace dos años. Fue clienta de Hugo en el gimnasio y, según ella, tuvieron una relación muy estrecha porque Hugo le contaba cosas sobre su vida: su relación con su anterior pareja, lo agradecido que estaba con ella y lo orgulloso que estaba de su hija. También le comentó que quería abrir un restaurante pero que lo estaba pasando muy mal con el tema de la separación de su pareja. "Le pregunté cómo me iba a devolver el dinero y me dijo que iba a trabajar muy duro", ha dicho la mujer.