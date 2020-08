Walter, padre de Christofer, muy crítico con la boda: “Es todo muy apresurado y muy alocado”

“Pues me parece muy bien que se cancele la boda porque con el tema COVID y todo eso, es un foco. Aunque ellos estaban súper ilusionados, se sacrifican ellos para que no pase nada, entonces me parece muy bonito, es lo mejor que han podido hacer”, aseguraba su compañera de ‘La casa fuerte’ Yola Berrocal.“Yo la verdad es que no hubiera ido porque me daba mucho miedo que se juntara mucha gente”, comentaba Carmen Lomana.