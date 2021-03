La grave acusación de Pepi Valladares a Fosky: “¿Quién se llevó el maletín y el Rolex de Julián Muñoz?”

Pepi Valladares, de Fosky: “Es un difunto que ha resucitado, ha resucitado con mucha maldad”

Pepi Valladares admite q que escuchó algunos insultos a Isa Pantoja por parte de Agustín y de la abuela

Pepi Valladares visitaba el plató de ‘Sálvame’ después de que ayer Fosky, su exmarido y exchófer de Isabel Pantoja, se explayase a gusto en el programa. “Es un difunto que ha resucitado, ha resucitado con mucha maldad y para vender como no sabe, o ha vivido, y para salir en televisión tienes que contar algo que sabes o has vivido. Yo, como se expresó conmigo como mujer, no se lo voy a permitir a él ni a nadie”

Antes de enfrentarse a ‘Kopérnica’, Pepi quiso aclarar uno de los temas que trató Fosky: ¿Caben 350 mil euros en una caja de zapatos del 42? “Ahí el único que tenia un 42 de pie era él, allí eso no existía. La única persona que manejaba ropa vestuarios y todo eso era yo”, aseguraba tajante desmintiendo al chófer.

Primera pregunta: ¿Escuchaste en alguna ocasión a Agustín Pantoja llamara despectivamente a Isa Pantoja, ‘chola’, ‘Machupichu’ o ‘niña recogida’?

Pepi Valladares: “No, no la trataba igual, pero yo personalmente esas palabras no las he oído nunca”

Veredicto: Kopérnica dictamina que dice la verdad. Aunque desvela que Pepi si escuchó otro tipo de insultos.

Segunda pregunta: ¿Había una cuerda alrededor de la nevera de Isabel Pantoja para que nadie pudiese coger comida?

Pepi Valladares: No, yo nunca he visto una cuerda en la nevera, a mí nunca me ha faltado de nada. No es que hubiera una cuerda, es que siempre estaba Agustín negando que nadie cogiese nadie de la nevera

Veredicto: Kopérnica dictamina que dice la verdad.

Tercera pregunta: ¿Te consta que en la habitación de Paquirri hubiese grandes cantidades de dinero que Kiko pudo ver el pasado 2 de agosto?

Pepi Valladares: “No, Esa habitación estaba siempre abierta… y no olvidéis que allí había caja fuerte”

Veredicto: Kopérnica dictamina que miente

Cuarta pregunta: ¿Custodiabas dinero y joyas cada vez que Pantoja abandonaba Cantora?

Pepi Valladares: No, yo no lo podía custodiar porque yo viajaba con ella… las custodiaba estando con ella, claro.

Veredicto: Kopérnica dictamina que miente.

Quinta pregunta: ¿te consta que el piano del estudio de grabación de la Pera estaba lleno de billetes?

Pepi Valladares: “No, de verdad que yo flipo… ni en el piano, ni en las cajas de zapatos he visto yo nunca dinero”.

Veredicto: Kopérnica dictamina que dice la verdad.

Sexta pregunta: ¿Te consta que Fosky hizo varios viajes fuera de España para repatriar el dinero oculto de Julián Muñoz?

Pepi Valladares: “No, fuera de España no ha viajado estando conmigo… a Portugal, sí, pero ese dinero vino con un contrato, nada más”.

Veredicto: Kopérnica dictamina que miente

Séptima pregunta: ¿Te quedaste con algún pellizco de dinero de Isabel y Julián Muñoz que permanecía oculto en la finca de La Pera?

Pepi Valladares: “No, jamás me he quedado dinero ni nada de nadie”

Veredicto: Kopérnica dictamina que dice la verdad

Pepi Valladares: “¿Quién se llevó el maletín y el Rolex de Julián Muñoz? Julián se va a enterar ahora mismo. Que le pregunten por qué se fue. Yo no abrí el maletín, fue el famoso maletín que él acuso a los Valladares de quedárselo”.

Octava pregunta: Dejó Agustín a Isabel Pantoja durmiendo en l caseta del perro mientras la madre estaba de gira

Pepi Valladares: No, en ninguna casa de Isabel ha habido casa del perro, los perritos eran de casa.

Veredicto: Kopérnica dictamina que dice la verdad.