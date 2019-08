El llamamiento de Pepitator ante la distracción de Anabel Pantoja: "Hombres de España, no os acerquéis a Anabel que no se centra, por favor alejaos de ella"

La 'sobrinísima' se ha distraído de los ejercicios y sólo tenía ojos para el chico: "Céntrate no lo mires. Ves una mosca y se te van los ojos", le decía Pepitator, a punto de tirar la toalla. La entrenadora no ha podido más y ha hecho un llamamiento a todos los hombres: "Hombres de España, no os acerquéis a Anabel que no se centra, por favor alejaos de ella ¡Alejáos!"