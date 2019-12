Primeras imágenes de Hugo Sierra tras el Deluxe de Adara: Sergi Ferré, molesto con su actitud

El reportero asegura que mediante una conversación escrita, Hugo le ha dicho que no había visto la entrevista realizada por Adara dado que no había tenido tiempo. Sin embargo, delante de las cámaras "no se ha dignado ni a saludar", explica Ferré . El reportero no entiende la actitud de la ex pareja de Adara,ya que se ha portado muy bien con él, según explica.