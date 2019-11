Raquel Bollo,muy enamorada, da su entrevista más íntima: "Mariano es el hombre de mi vida y no cierro la puerta a ser madre de nuevo"

Raquel Bollo ha dado una entrevista para la revista ‘Lecturas’ donde ha hablado de cómo es su nuevo amor: “Mariano respeta mi trabajo por encima de todo”. Además, Raquel ha contado cómo ha superado el peor capítulo de su vida: “Para recuperarme de mi pasado he necesitado ayuda psicológica pero el amor cura”. La colaboradora ha dejado muy claro que Mariano es el hombre de su vida y no cierra la puerta a posibles planes de futuro a su lado: no le importaría volver a ser madre ni casarse con su chico.