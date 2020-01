Los disgustos de Raquel Bollo: los motivos de su ausencia en ‘Sálvame’

Ya advirtió que si se tenía que ir del programa para proteger a los suyos tomando medidas, ya fuera contra Gustavo o contra el programa, lo haría sin dudarlo. Un día después, tras pedir que retrasaran su tren en un par de ocasiones, el representante de Raquel comunicó que no asistiría a su puesto de colaboradora y no la hemos visto desde entonces.

Pero ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles son los precedentes? Raquel dejó ‘Sálvame’ y volvió dos años después. Entonces contó que no tenía enemigos, que sus problemas se habían ido y se mostraba impermeable ante las polémicas: “Ya no tengo fantasmas”. Así se mantuvo durante meses pero, entonces, ocurrió algo que le sacó de quicio y fue una pregunta de Gustavo González.

Le acusaba de no haberle formulado esa pregunta fuera de plató. Creía que debería haberla avisado y no lanzarlo en directo: “¡Qué sinvergüenza eres!”, le gritaba.

La colaboradora era incapaz de entender cómo podía pasarle esto dos veces seguidas. "Soy educada, prudente pero para pisotearme no. Ya se ha cometido un error una vez, un error bestial", se quejaba Raquel y acusaba al programa: “Ya se metió la pata con Alma y ahora otra vez ¡Dejad a la gente vivir que mis hijos no se meten con nadie!”.

La aludida no podía dar crédito. Advertía que si se trataba de algo referente a sus hijos no iba a pasar “ni una más” y se mostraba dispuesta a dejar su puesto para tomar medidas legales. Finalmente, la dirección le hizo partícipe en privado de la información y no se emitió en público.

Ella dijo que la información no le pillaba desprevenida pero aclaraba que está “absolutamente tranquila”. Sin embargo, al día siguiente decidió no acudir a su puesto y esto generó, una vez más, la polémica.

Eso sí, cuando le preguntaron Raquel dejaba claro que no le habían vuelto a convocar: “A mí no se me ha llamado y eso lo saben perfectamente (…) Sé cuál es la verdad y con eso me basta. Lo siento, no tengo nada más que decir”.