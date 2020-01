El motivo de la ausencia de Raquel Bollo: "Entiendo que esté molesta y dolida"

La traición de Gustavo González ha traído muchas consecuencias, entre ellas que Raquel Bollo ha decidido no volver a ser colaboradora de ‘Sálvame’ y el programa sabe cuál es el motivo que la ha llevado a tomar esta decisión. Al parecer, su familia le habría dado un ultimátum pero los colaboradores lo han desmentido: "No ha habido ultimátum de ningún tipo", ha contado Gema López. Y es que Raquel, el último día que estuvo en el programa, dejó muy claro que había temas que no iba a " tolerar " y que si se tenía que ir para "proteger" a su entorno, lo haría.

Además, los colaboradores alegan que su compañera tiene la personalidad suficiente como para decidir si le merece la pena o no volver al programa sabiendo que la información puede "perjudicar" a su familia. No solo apoyan su decisión, si no que además, la entienden: "En el momento en el que se dice que no es sobre sus hijos, se apunta a su pareja y la gente puede pensar que ha habido un engaño y no es así. Entiendo que esté molesta y dolida", ha explicado Belén Esteban.