La pandemia del coronavirus ha hecho que todos vivamos unas navidades atípicas . Sin embargo, no todos cumplen las restricciones en la misma medida. Raquel Bollo ha sido pillada en el AVE sin la mascarilla . Como si con ella no fuera el tema, la tertuliana iba dormida en uno de los vagones sin tapar su boca ni su nariz.

" Iba en el AVE de las seis de la tarde Madrid- Sevilla . Veo que está justo en el asiento de atrás mío y que iba sin mascarilla. Todo el trayecto, como si con ella no fuera el tema con la que esta cayendo. Soy enfermera y trabajo en una planta con covid. Me parece increíble que haya gente que no sepa respetar a los demás ", cuenta un testigo.

"Pasó una azafata y se lo dijo. Pusieron el mensaje por megafonía, se la debió de poner, pero cuando volví la tenía bajada en la barbilla. Yo he tenido todo el cuidado del mundo para estar con mi familia, no me vengo sin mi PCR y ahora voy en un tren en el que ella va cómo le da la gana, porque quiere, pues hija, no me parece bien la verdad", asegura.