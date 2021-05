Rocío Flores "llama llorando" a la tele y niega que le diera una "paliza" a su madre , según Belén Esteban

En medio de la discusión que han tenido Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros por el juez de menores, Emilio Calatayud - Matamoros decía que este juez defiende el derecho a la intimidad de Rocío Flores, mientras que el presentador no le da ningún crédito como profesional por sus polémicos veredictos - Miguel Frigenti y Belén Esteban han dado una importante relación.

En su intervención en 'Viernes Deluxe', María Teresa Campos dio más detalles de lo que, como amiga de Rocío Carrasco, sabía sobre la presunta agresión que Rocío Flores ejerció contra su madre en julio del año 2012. La matriarca de Las Campos aseguraba que aquel episodio "no fue un empujón" y, sin embargo, parece que la propia Rocío Flores está llamando a los colaboradores de la cadena para negar esta versión.

Belén: "Yo nunca había hablado mal de Rocío Flores"

"Eso de las llamadas que está haciendo y donde dice que no pegó a su madre es verdad y yo ya se lo he contado a una persona muy cercana a Rocío Flores. No debería hacer esas llamadas", ha concluido la "atlética" colaboradora.