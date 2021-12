Rocío Carrasco responde a quienes cuestionan que pueda "mancillar" la imagen de su madre: "Eso es impensable"

“Eso es impensable, jamás haría absolutamente nada, pero no que le pudiera hacer daño, no haría nada que no fuera en beneficio de mi madre, jamás en la vida lo haría”, aseguraba Rocío y añadía que para ella va a ser un día “muy importante” ya que supondrá mover su casa y su vida, así como la de su madre, su padre o su abuelo.