José Antonio es marido de Gloria Mohedano, tía de Rocío Carrasco. En algunas ocasiones, José Antonio se ha erigido en portavoz de la familia pero esta vez Rocío le acusó de mentir y mostró sus pruebas ¿Cuál es el origen del conflicto? El propio José Antonio aludió a la herencia de la cantante durante su intervención y Kiko Jiménez, que formó parte de la familia durante su relación con Gloria Camila, nos hacía notar la importancia de una de sus frases: "José Antonio dijo 'ella con nosotros no se ha portado como un ser humano' y yo sé por qué".

"Para José Antonio y Gloria, Fidel Albiac está disfrutando de una herencia que no le corresponde, que le correspondería a ellos", decía. Pero ¿Por qué? Al parecer, a José Antonio y Gloria se les legó la casa de Chipiona pero "no llegaron a un acuerdo", ellos no estaban bien "económicamente" y aunque les quedó la casa, el impuesto de sucesiones era "muy alto": "Imagino que hoy por hoy seguirán pagando".