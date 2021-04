Rocío Carrasco ha pedido eliminar detalles de su relato sobre lo sucedido con su hija, Rocío Flores

“Ella tenía que ir a casa de su padre con información”

En el avance podemos ver cómo Rocío Carrasco nos cuenta que con el paso de los años, empezó a tener “pánico” los lunes, día en que los niños regresaban tras quince días con su padre: “Tres noches antes no duermo, el lunes desde que me levanto hasta que vienen me lo paso en el baño, vomito, me dan ataques de pánico, de angustia…”

También cuenta qué ocurrió aquel 27 de julio de 2012, día en que Rocío le agredió: “Empieza a pegarme pero ella es la que grita y ella grita ‘¡No me pegues, no me pegues, no me pegues! Yo la miraba y a mí se me pasó como una película por la cabeza, sabía que eso obedecía a algo que no era normal”.