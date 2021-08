Saray Montoya ha denunciado cómo ella y su hija han sufrido una brutal agresión de parte de la familia de su marido. Aún se encuentra “súper mal” y se mostraba consternada en ‘Sálvame’: “Esto es de criminales, para mí ya no tienen otra palabra, la familia puede pelear, pero esto de venir a matar… es que v enían a matarme, a mí y a mi hija”, decía Saray.

Su relato era completamente aterrador y es que su hija no esperaba que al abrir la puerta encontrara a cuatro hombres dispuestos a agredirlas: “Ahí estaban con varas y palos”. Al parecer, su hija habría sido la primera agredida y, tras los golpes, hubo más: “Sacó sus armas blancas y empezó a pegarme puñaladas”.

Era unas tijeras y la madre de Saray, que lo presenció todo, intentó evitarlo: “Le pegó dos tijeretazos en los brazos porque le cogía diciéndole ‘no me mates a mi niña”. Sin embargo, no habría conseguido pararle: “A mi niña le metió en la barriga y gracias a dios no llegó a hacer fuerza, pero en el pecho se le veía hasta el hueso”.