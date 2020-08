Alejandro Albalá: “Kiko sabe de sobra que Sofía mantiene relación con varios futbolistas, incluso de la liga inglesa”

El programa ha querido conocer la opinión de l as dos últimas exparejas de Sofía, Hugo Paz y Alejandro Albalá , que han sido muy críticos y, no solo han confirmado la relación con varios futbolistas sino que han ido más allá.

“Yo me enteré de que ella hablaba con algunos futbolistas y demás. A ella siempre le ha gustado siempre el rollo ese futbolista. Cuando yo estuve con ella después de dejarlo, a ella siempre le ha gustado ese rollo ¿sabes qué pasa? Yo de Sofía es que no me creo nada ni confiaría en ella nunca. Aunque la veas súper enamorada de Kiko, no es así porque estaba igual y, después, yo me enteré que hablaba con muchísimas personas. A ella le gustan muchos los futbolistas”, aseguraba Hugo.