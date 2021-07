Toni Casetas, sobre José Luis Moreno: "Nos invito a mis amigos y a mí a pasar la noche en su habitación"

"¿Es cierto que José Luis moreno te prometió que sacaría un disco tuyo que nunca vio la luz?", le ha preguntado Paz Padilla. "Sí", ha respondido él. "Me da tristeza porque fue un momento de mi vida en el que me lo tomaba todo con mucha ilusión y querer llegar a esa meta a través de esa persona tan importante y llevarme este desengaño, me causa tristeza", ha explicado.