Yurena se despide de su madre: “Es un dolor indescriptible que jamás pensé que se pudiera sentir”

Yurena acaba de dar el último adiós a su madre, Margarita Seisdedos, que falleció tras sufrir una larga enfermedad. El dolor que siente es “indescriptible”, “jamás” creyó que pudiera sentir algo así y es que su madre murió cuando ella no estaba y Yurena no puede perdonarse a sí misma.

Solo quiere estar en la cama y dormir para no pensar, en su cabeza no tiene otro pensamiento y siente que no tiene fuerza. Por ello, una psicóloga le ha explicado en directo las etapas del duelo y cómo superar afrontar las emociones que siente.