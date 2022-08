El polígrafo desvela que Pipi Estrada siente atracción sexual por esta colaboradora de ‘Sálvame’

El polígrafo de Conchita no deja lugar a dudas: Pipi Estrada se siente atraído sexualmente por una de sus compañeras de programa aunque él intente negarlo. Cuando la máquina ha demostrado que miente al negar la evidencia, Pipi no ha tenido más remedio que reconocer que sí, que se ha fijado en una de las colaboradoras de 'Sálvame'.

La "afortunada" no es otra que Carmen Alcayde, algo que no ha sorprendido al resto de compañeros: "Sí, he dicho que es una chica maja física y personalmente". Además, los compañeros han conseguido sonsacarle algo más: "También te atrae Marta López, se te nota". El invitado no lo ha negado y se ha limitado a sonreír muy pícaro.