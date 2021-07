Carmen Borrego se defiende de las críticas: "Entiendo que he hecho cosas que han podido molestar a mi familia"

Carmen responde a algunos de los adjetivos que le han colgado durante todo este tiempo (“celosa, pobre miserable, traicionera, muerta de hambre…”) . “Las personas que me conocen saben que yo no soy celosa”, admite que su sobrina Alejandra Rubio ha hecho cosas que no le han gustado pero añade que “de eso a que haya un problema familiar hay un camino”. Tienen buena relación .

Jorge Javier le ha preguntado si se ha sentido mal por cobrar por alguna exclusiva y el revuelo que se ha generado después y ella responde: “No tanto por cobrar, pero por hacerla incluso. Muchas veces uno se relaja y no es consciente de la dimensión que hacen esas palabras y hacen daño a alguien. He llegado a tener vergüenza a salir de casa”. De todas las que ha hecho, no hubiera hecho esa en la que decía que Rocío Carrasco no iba a perdonar nunca a su hija.