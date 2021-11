Cristina Soria hace un coach con Carmen Borrego sobre el conflicto con su hermana

Carmen se abre y desvela qué es lo que más le ha dolido de todo esto

Kiko Hernández ha desvelado en qué momento se encuentra la relación de Carmen y Terelu

La relación entre Carmen Borrego y Terelu Campos no pasa por su mejor momento, las hermanas no se hablan por los conflictos que han tenido y que, tras la grabación de la conversación de Carmen y Belén Esteban en publicidad, han salido algunos a la luz.

El coach de Carmen Borrego con Cristina Soria

'Sálvame' ha decidido que Carmen Borrego mantenga un coach con Cristina Soria sobre la relación con su hermana. La colaboradora ha afirmado que se le "pone la carne de gallina" de pensar en el momento en el que se reencuentre con su hermana: "Este año me preocupan un poquito las Navidades. Mi madre es poco consciente, no le podemos hacer esto". Carmen ha explicado que ha intentado no calentar a su hermana con su hija, pero cree que "la falta de comunicación" les ha llevado a esto.

Carmen se abre y cuenta qué es lo que más le ha enfadado de la situación con Terelu

Borrego desvela que "los mensajes que ha recibido" son las cosas que más le han dolido: "Comprendo que son en un momento de calentón, su hija también dice cosas que duelen mucho. Mis hijos, a ninguno de los dos, les he permitido decir ni esto de su tía". Y se ha sentido dolida con lo que ha pasado con su sobrina: "Yo no le he pedido nada a ella, cuando yo me he defendido de cosas que ha dicho Alejandra es cuando hemos saltado por los aires, me parece poco justo. Siento muchísimo dolor al ver a Alejandra hablando con tanto odio de mi". "A mí me está dando.

¿Cómo ha vivido las palabras de su sobrina Alejandra?

Carmen sigue pensando que debería ser su hermana quién descuelgue el teléfono porque no hay nada muy grave por lo que se ha llegado a estas circunstancias y Cristina Soria ha afirmado que cree que la situación entre ellas es salvable: "Tiene que haber una aceptación, Carmen ahora mismo es otra persona y Terelu tiene que aceptar que ahora es otra". Y ha sido muy sincera, afirmando que ha visto que Alejandra Rubio ha hablado de ella con odio: "Nunca he hecho nada malo con ella, me he sentido como si fuera mi hija pequeña. He llorado mucho, pero dejé de llorar hace tiempo".

La colaboradora destaca cosas en positivo y en negativo de su hermana