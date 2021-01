Tom y Sandra cuentan en qué punto está su relación tras las mentiras de él en el 'PoliDeluxe'

Entré en enfado, me puse a llorar, hice las maletas y me quería ir de casa

La reacción de ella al conocer el resultado del ‘PoliDeluxe’ de boca de su novio estuvo llena de contradicciones: “Entré en enfado, me puse a llorar, hice las maletas y me quería ir de casa”, explicaba Sandra. Sin embargo, al final recapacitó y pensó mejor las cosas: “Después de lo que hemos pasado me voy a quedar con cómo estamos juntos y voy a seguir con él”.