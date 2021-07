El jueves, ‘Sálvame’ anunció que Amador Mohedano se sentaría en ‘Viernes Deluxe’ para hablar de Rocío Carrasco y de los problemas familiares. Rosa Benito reaccionó este viernes en ‘Ya es mediodía’, diciendo que su exmarido no debería acudir a esta entrevista , algo que no ha sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez.

Llegaba el final de la entrevista cuando el presentador de ‘Viernes Deluxe’ ha despedido al invitado agradeciéndole que se haya sentado junto a ellos a pesar de no encontrarse al 100% de salud y desoyendo las recomendaciones de Rosa Benito.

“Un llamamiento muy feo, Rosa, con un programa con el que has trabajado. Yo creo que, a veces, nos tratas con un desprecio que, a mí, particularmente, me duele”, confiesa Jorge Javier Vázquez. Amador comenta que a Rosa no le gusta que él hable en los platós de televisión y Jorge Javier reacciona: “¿Pero y ella qué hace?”