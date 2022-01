10.00 - 18.00 | Último sábado para uno de los nominados

'La casa de los secretos' o la casa de las emociones. Los concursantes anónimos de esta edición de 'Secret Story' no dejan de sorprendernos. Tras la marcha de Héctor, expulsado por la votación del público, ahora los nominados que saldrán a la palestra son Elena, Carmen, Rafa y Alatzne. Para uno de ellos será su último fin de semana con sus compañeros y las emociones están a flor de piel.

Por un lado, Elena no quiere abandonar el concurso y tampoco a su nuevo amor, Alberto. Por el otro, tenemos al grupo inseparable de Carmen, Rafa y Alatzne, juntos desde los primeros días de concurso y reforzados por la salvación de Carmen en la última expulsión. Además, existe una gran posibilidad de que surja el amor entre dos de ellos, me refiero a Rafa y Carmen, que no se separan en ningún momento. ¿Quién se salvará mañana?

Después de la fiesta de ayer, los concursantes siguen durmiendo, pero por si acaso, no esperemos más, conectamos con la señal 24 horas para no perdernos nada.