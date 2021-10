El martes terminó con una buena noticia para dos concursantes: ¡Luca y Cynthia se han librado de la expulsión! El público con sus votos decidió salvarles y que la decisión del jueves quedase entre Fiama y Cristina Porta. Pero no es la única decisión que tomó la audiencia.

Sabemos que hay gente en los realities que pasa más desapercibida que otros porque no dan tanto juego. Lo que se le llama comúnmente ser un mueble o una planta. Pues esta edición de Secret Story no se queda atrás y también tiene a su planta reina: ¡Canales Rivera! Al torero no le sentó muy bien la decisión pero al final se lo tomó con humor.

Además, Lucía Pariente se emocionó contando 'La Línea secreta de la Vida' y pudimos conocerla un poquito más. Pero Lucía terminó la noche consiguiendo las cuatro esferas de Cristina porque... ¡averiguó su secreto! Esta semana tenemos nueva prueba semanal. Consiste en que los concursantes tendrán que interpretar un personaje para hacer una obra de teatro ¡con beso incluido! Así que nos ponemos al lío, a ver qué tal actúan.