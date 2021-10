Lucía Pariente ha perdido el duelo contra Adara

Las palabras de Alba sobre Adara han provocado el silencio en plató

Alba Carillo y Elena Rodríguez han tenido múltiples desencuentros en plató

Lucía Pariente ha perdido el duelo contra Adara y se ha convertido en la nueva expulsada de 'Secret Story'. A su llegada a plató, Elena Rodríguez no ha podido evitar darle su opinión sobre el concurso que había llevado a cabo. "Te has echado tú sola con tu comportamiento y tus frases dañinas. Hay un comentario especial que me ha herido. Dijiste sobre mi hija: ‘Este año se acuerda de su hijo", le confesaba la madre de Adara.

Al escuchar estas palabras, Alba Carrillo estallaba en plató: "Es tremenda, hay que saber perder, pero también ganar", brotaba. "A mí no me importa que salga mi hija mañana, pero contra tu madre tenía que salir por ese comentario, porque madres y abuelas somos todas", se defendía Elena. "¿Sabes cuál es mi maletín? Las amigas que me hice. Tú hija no tiene ni un solo amigo de 'GH", volvía a atacar Alba.

"¿Pero por qué no se quedan los niños fuera?", quería saber la exconcursante de 'Supervivientes'. "¡Pero si acabas de decir tú una barbaridad, que a saber cómo trataba mi madre a mi padre y a su nieto", ha protestado la modelo. "No ha dijo nada", ha aclarado Jorge Javier. "Alba que tiene que ganar el concurso este año", le ha recordado Lucía. "Ya claro...pues a ver a quién se tira", ha respondido ella provocando un incómodo silencio en plató.

"Sí, lo he dicho, y si quiero lo digo. ¿Qué pasa?", ha preguntado. "Alba dices estas cosas y luego te arrepientes...hay que saber ganar, pero también perder", le ha reprochado el presentador.

Alba VS Elena

"Hiciste lo que te dio la gana, una vez más. Tú madre está cuestionando constantemente a mi hija como madre y está soltando mierda de mi hija y de mucha más gente. Tú madre está demostrando quién es. Me gustaría saber si esa mujer se comporta así con su marido, contigo y con tú hijo. Se ha olvidado de las cámaras y se está comportando cómo es", se ha sincerado Elena.