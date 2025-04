La cocina no solo es el corazón de 'La Favorita 1922', la nueva serie de época que arrasa cada lunes en Telecinco . También se ha convertido en el hilo conductor de una divertida iniciativa gastronómica que ya ha salpicado a algunos de los rostros más conocidos de Mediaset. ¿El reto? Someterse al test gastronómico definitivo inspirado en la serie.

En esta ocasión, los colaboradores de 'Vamos A Ver' — Alexia Rivas, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real — se han atrevido a confesar sus gustos culinarios en una dinámica tan sabrosa como entretenida. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Y la salsa que no puede faltar en su cocina?¿Qué tipo de cocina prefieren frente a otras? Las respuestas no han dejado indiferente a nadie .

Así, la experiencia televisiva va mucho más allá de la pantalla: el público no solo se engancha a la historia de Elena de Valmonte (Verónica Sánchez) y su doncella Cecilia (Raquel Querol), sino que también puede saborear sus platos, conocer los gustos culinarios de los rostros de Telecinco y sentirse parte de esta aventura culinaria y emocional. ¿Te atreverías tú también con el test gastronómico de 'La Favorita 1922'? ¡DALE PLAY!

Emocionados y nerviosos ante el inminente estreno de la serie, los actores y protagonistas, Luis Fernández y Verónica Sánchez, nos contaron lo fácil que ha sido trabajar juntos y cómo han formado un gran equipo junto al resto del elenco. Luis Fernández lo tiene claro. Verónica ha sido la que los ha guiado en el camino y quien ha llevado la voz cantante en este rodaje. "Es como un Seat Panda 4x4, es capaz de subir cualquier terreno. Es todo terreno", ha dicho el actor, que ha destacado también que "es muy paciente y tiene una escucha super bonita", ha señalado mientras la protagonista de 'La Favorita', que es "una capitana maravillosa" no dejaba de sonreír demostrando la gran complicidad que existe entre ellos. "Hemos ido al son de su baile y yo me he dejado llevar". ¡Dale play!