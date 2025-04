Cuando pensaban que el hombre que estaba sentado en una de las mesas era él, ellas intentaban que todo saliera lo mejor posible para ganarse su buena reseña, pero lo que no se esperaban es que este entrase en la cocina "buscando el baño" y que iba a ver cómo los hombres de Don Benito portaban cajas en medio de la cocina, todo esto mientras Ana les echaba del establecimiento: "Le dices a Don Benito que hoy no es el día y que ya tenemos suficiente con todo lo que hay en la despensa".

Lo que no sabían las chicas de 'La Favorita' es que este hombre no era el crítico, lo que comprobaban cuando Elvira Otero entraba en el restaurante y se presentaba como tal. Lo que se preguntaban ellas era quién era este hombre entonces y no es ni más ni menos es el comisario de la Policía, el que está investigando el restaurante después que el novio de Rosa le diera el soplo de que algo está pasando: "No sabemos que negocios manejan, pero están escondiendo algo y, cuando lo encontremos, va a caer todo lo que encontremos por ahí, no va a quedar ni uno".