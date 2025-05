¿Cómo sería la relación ideal con los suegros?: "Hay que mantener las distancias"

La relación de Elena de Valmonte con César, su suegro, parece ser incomprendida por muchos, y hemos preguntado a los fans de 'La Favorita 1922' por la relación con los suegros, ¿Cómo es la suya? ¡Dale play!

Elena de Valmonte huía de Sevilla a Madrid con un gran secreto a sus espaldas, pues la muerte de su marido le persigue desde entonces. César, su suegro, necesitaba respuestas de lo sucedido con su hijo, y no dudó en contratar a un detective, una misión fallida. Fue él quien finalmente logró encontrarle, y su reacción no fue la que muchos esperaban.

Anteriormente, la marquesa siempre había mantenido una estrecha relación con César, pero después de su desaparición no supo nada más de él. "Lo siento, sé que querías mucho a Adolfo. La noche después de la cena me lo encontré sobre la más joven de las criadas, la estaba forzando, yo le pedí que parara, se abalanzó sobre mí e intentó estrangularme. Lo golpeé y él se golpeó la cabeza contra la encimera de la cocina. Yo no quería que eso pasara, fue un accidente, yo solo quería que parara. Tu hijo no se portó bien conmigo nunca, pero yo no quería que acabara así", explicaba

La relación con los suegros

No siempre tenemos la suerte de poder mantener una estrecha relación con nuestros suegros, de hecho, históricamente se ha relacionado esto con más de un problema. Los celos, inseguridades y la sobreprotección suelen ser algunas de las dificultades.

Hablamos con los seguidores de 'La Favorita 1922' sobre la relación con los suegros, ¿creen que existe la relación ideal? ¿Es mejor guardar distancias? ¡Dale play!

En esta ocasión, no han sido los colaboradores de ‘Vamos A Ver’ quienes se han enfrentado al test gastronómico inspirado en 'La Favorita 1922', sino ciudadanos de a pie que paseaban por el centro de Madrid. Con muchas ganas —y mucho humor— se han atrevido a responder preguntas tan sencillas como personales: ¿Dulce o salado?, ¿Cuál es tu comida preferida?, ¿Y qué bebida no puede faltar en tu mesa?

Las respuestas han sido tan variadas como divertidas… aunque con una coincidencia que ha dejado a todos con la ceja levantada: la bebida ganadora del test, contra todo pronóstico culinario, ha sido la Coca-Cola. Sí, ni vino, ni cerveza, ni agua con gas. Una declaración generacional (y bien refrescante) que ha arrancado más de una carcajada entre los encuestados.

¿Y tú? ¿Te animarías a responder al test gastronómico de 'La Favorita 1922' o eres más de guardar tus secretos de cocina bajo llave? ¡DALE PLAY!