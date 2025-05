César, el padre del difunto marido de Elena, la encuentra en 'La Favorita' y protagonizan un duro reencuentro

Elena confiesa que fue ella la que mató a Adolfo: "Yo no quería que acabara así"

Elena le cuenta toda la verdad sobre su vida a Julio: "Me siento culpable cada día de lo que pasó"

Elena, que huía de Sevilla a Madrid, donde comenzaba el sueño de abrir su propio restaurante con 'La Favorita', venía con un gran secreto a sus espaldas, el de la muerte de su marido y, desde ese momento intentaba que no la descubran.

César, su suegro, con el que tenía una gran relación comenzaba una investigación para saber lo que podía haber ocurrido con su hijo y dar con el paradero de Elena, algo por lo que contrataba un detective del que no volvió a saber nada pero, por cosas del destino, conseguía encontrar a Elena, la que se quedaba completamente estupefacta al verle, pero decidía abordar la situación y tener su conversación más complicada y sincera con él, después de que este le rogase: "Necesito saber lo que pasó con mi hijo, por favor".

César le contaba a ella que "le contó a todo el mundo" que su hijo había muerto por un accidente a caballo, pero que "necesitaba saber lo que pasó esa noche" y Elena no dudaba ni un momento en relatarle a su suegro todo lo que él le hizo pasar durante su matrimonio: "La noche de bodas se fue sola, se fue a un burdel, ese día entendí que nunca sería feliz a su lado. Creo que me odiaba porque no le pude dar hijos. Y no sabía que se desquitaba con las criadas".

Momento en el que ella le terminaba confesando que fue la que le mató: "Lo siento, sé que querías mucho a Adolfo. La noche después de la cena me lo encontré sobre la más joven de las criadas, la estaba forzando, yo le pedí que parara, se abalanzó sobre mí e intentó estrangularme. Lo golpeé y él se golpeó la cabeza contra la encimera de la cocina. Yo no quería que eso pasara, fue un accidente, yo solo quería que parara. Tu hijo no se portó bien conmigo nunca, pero yo no quería que acabara así".