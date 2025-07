Patricia Fernández 15 JUL 2025 - 00:50h.

Hugo Campos confiesa ante Sonia Ledesma: "Mi padre había empezado a hacer a mi hermano lo mismo que a mí"

Rubén Ramallo sorprende a Sonia Ledesma con sus palabras y tienen un acercamiento: "No me molesta nada de ti"

Compartir







Un nuevo caso de una desaparición caía en manos de Sonia Ledesma y Ramallo, un joven de 16 años que se había ido de su casa sin decir nada y habiéndose llevado algunas de sus cosas.

"Echamos en falta su cazadora, algo de ropa y el dinero, que lo guardaba en una caja”, le contaban sus padres a los policías en su llegada a la casa. Y tras esto, hablaban con uno de sus profesiones, el que les contaba el cambio del joven: “Es un buen chico, ya se fugó alguna vez, pero no tardó ni 24 horas en volver. Fue un buen alumno de primaria, pero a partir de 1º de la ESO empezó a flojear, se volvió agresivo y maleducado, un cambio bastante radical, puede que empezara a darse cuenta de lo diferente que era su vida de los diferentes chicos".

"Sus padres pertenecen a un grupo de cristianos de base, gente muy comprometida, pero puede ser muy asfixiante para un joven", les explicaba, como también que Hugo quería hacer una formación formación profesional para independizarse.

Además, Sonia y Ramallo hablaban con el hermano pequeño, que les contaba visiblemente nervioso: “Me dijo que cuando fuera mayor nos íbamos a ir a la playa, solo él y yo". Lo que les resultaba extraño a los investigadores.

El suceso con Hugo que lo cambia todo

En medio de la investigación, Ramallo y Sonia llegaban a la casa familiar después de que ocurriera un grave suceso: “Alguien ha entrado en la casa, ha matado al padre y la madre ha sobrevivido”.

Una pista hacía que Sonia y Ramallo dieran con el paradero de los hermanos que estaban desaparecidos, después de saber que las huellas de Hugo estaban en la escopeta con la que se disparaba al padre.

Y, tras esto, Sonia conseguía que Hugo le contase toda la verdad y descubría los abusos de su padre: “Empezó cuando yo tenia 8 años, un día entró en mi cuarto por la noche y siguió entrando todas las noches. Me decía que si lo contaba pasarían cosas terribles, se lo conté a mi madre pero ella no me hizo caso. Me dijo que no dijera esas cosas, que era el diablo el que hablaba por mi boca”

Y le contase el motivo por el que volvía para buscar a su hermano:: “Quería verle, me contó que nuestro padre había empezado a hacerle lo mismo que a mí. Decidí entrar a casa a por él y entonces tuve que hacerlo. Mi madre nunca quiso escucharme, tiene tanta culpa ella como él”.