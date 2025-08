La calle recuerda entre risas el mítico despido de Amador en 'La que se avecina', y lo compara con situaciones reales que superan la ficción: desde ser reemplazado por una planta hasta por un perro… o por tu ex

El despido de Amador Rivas sigue vivo en la memoria colectiva porque, entre la risa y la vergüenza, muchas personas se han sentido igual de prescindibles, ¡dale play!

Compartir







El despido de Amador Rivas en 'La que se avecina' no solo fue absurdo, fue visionario. Lo despidieron tras su baja por paternidad y, al volver al banco, se encontró con que su mesa había sido sustituida por una planta. No una persona. No un becario. Una planta. Así, sin más.

Años después, ese momento sigue generando risas, vergüenza ajena y muchas, muchas identificaciones. Porque por muy exagerado que parezca, hay quien asegura haber vivido cosas peores. Y no lo decimos nosotros: lo dice la calle.

Cuando la realidad supera a Montepinar

Durante una pequeña encuesta improvisada, alguien lanzó esta joya: "Conocí a un tío que trabajaba en una empresa progresista, súper eco y tal, y lo sustituyeron por un perro." No es una metáfora. No es un chiste. O al menos no lo parecía. Según el testimonio, el can incluso cumplía una función parecida, lo cual deja en el aire una pregunta inquietante: ¿era más eficiente el perro… o más barato?

Pero hay más. Otra chica nos contó que a una amiga suya la echaron, y cuando volvió a pasar por allí, quien ocupaba su antiguo puesto era su ex. Habían terminado fatal, y ahí estaba él, al teléfono, en su mesa. Si eso no es telenovela de sobremesa, poco le falta.

Planta, perro, ex: todo vale para no llamarte

Lo curioso es que al preguntar cómo reaccionarían si vivieran lo de Amador, las respuestas fueron entre sinceras y desquiciadas. Una joven lo tenía claro: "Me la llevo. Me voy con la planta. Compañeras ya." Otra, más radical, apostaba por vengarse: "Cuando tenga dinero, compro la empresa y la tiro entera. Con planta y todo."

Algunas personas reconocen que, tras el shock inicial, acabarían riéndose. O al menos intentándolo. "Primero te ries porque no te lo crees. Luego llega la bajona", dijo una chica que, por cómo lo contaba, hablaba desde la experiencia.

También hubo quien lo vería como una señal del destino: "Me sentiría traicionada, pero a la vez liberada. Me cambiaría el chip."

Una comedia muy seria

Lo que demuestra todo esto es que, detrás del humor de 'La que se avecina', hay una verdad que mucha gente ha vivido: sentirse prescindible, ser reemplazado sin explicación y fingir que no ha pasado nada para no decepcionar a los tuyos.

Amador mintió. Se inventó un ascenso, dijo que el director del banco había muerto, pidió una limusina, involucró a tres vecinos para montar un teatrillo… y acabó pillado, claro. Pero en esa cadena de mentiras hay algo que todos entienden: el miedo a reconocer que te han dejado fuera. Y si encima te reemplazan por una planta, un perro o tu ex… lo mínimo que puedes hacer es contarlo con humor. ¿Y tú? ¿Qué harías si te sustituyeran por una planta? ¡Dale play y revive el momento!

¿Cuál es el título de la novela erótica de Maite Figueroa? Ponemos a prueba a los fans de 'La que se avecina' con un test

Creemos que todos estos recursos de 'La que se avecina' son realmente inolvidables, pero para comprobarlo hemos salido a la calle a poner a prueba a la gente con un test que mide cuánto saben del show. Algunas parecían muy difícil pero los fanáticos de toda la vida han respondido y han sorprendido con su conocimiento...¡Dale Play y ponte a prueba tu también!