09 SEP 2025 - 11:59h.

Manuela Velasco, Marta Hazas y Javier Gutiérrez se sinceran ante los micrófonos de Telecinco.es

Estas son algunas de las estrellas invitadas que actuarán en 'La Agencia'

Marta Hazas, Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano son los protagonistas de ‘La Agencia’, una comedia producida por Mediaset España y que está basada en la ficción francesa ‘Call my Agent’. La ficción cuenta los entretelones de una agencia de representación de artistas y tiene la particularidad de tener a un artista español diferente en cada capítulo, interpretándose a sí mismo y sus conflictos con su mánager.

Cinco actores de lo más populares que regalarán escenas de lo más divertidas a los espectadores y que, también, han vivido momentos de lo más hilarantes durante los rodajes. Sobre ello nos hablaron en la rueda de prensa que dieron desde el plató de la nueva serie de Telecinco que llega a la pantalla mañana.

Pero eso no es todo, además de hablar de anécdotas, los actores también se mojaron de lo lindo y dejaron al descubierto quiénes son los más divertidos y los más serios. Siempre dejando claro el buen ambiente que hay en el equipo, ya que se llevan a las mil maravillas.

Javier Gutiérrez: "Nos cuesta mantener el control"

Los protagonistas de ‘La Agencia’, la nueva ficción de Telecinco, han vivido momentos de lo más divertidos durante el rodaje y así nos lo hicieron saber durante la rueda de prensa que concedieron a los medios de comunicación.

Marta Hazas aseguró ante los micrófonos de Telecinco.es que han disfrutado mucho grabando todos juntos: “Nos dan ataques de risa de estos absurdos que nos daban en el colegio”, apuntaba la actriz.

“A veces no podemos ni hablar ni hacer la secuencia”, apuntaba Manuela Velasco. “Nos cuesta mantener el control”, decía Javier Gutiérrez. Algo que secundaba Carlos Bardem, que afirmaba: “Tenemos que cortar por los ataques de risa que nos dan”. “Es un equipo fantástico, nos llevamos francamente bien y nos reímos mucho”, añadía Fiorella.

Los actores se confiesan sobre sus compañeros

Pero eso no es todo, además de hablar de anécdotas, los actores de ‘La Agencia’ se han sincerado sobre sus compañeros y han explicado quiénes son, para ellos, los más divertidos y los más serios en los rodajes.

Además, han explicado en su entrevista para Telecinco.es que hay actores con los que les ha hecho especial ilusión reencontrarse en el set. ¿Quieres saber a quiénes? Manuela Velasco, Javier Gutiérrez, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano se mojan.