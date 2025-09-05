Quique Camón 05 SEP 2025 - 12:07h.

Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano, protagonistas de ‘La Agencia’, la serie que llegará a Telecinco el miércoles 10 de septiembre, nos recibieron en el set de rodaje tiempo antes de su estreno y nos contaron algunos detalles de esta nueva comedia que está basada en la ficción francesa ‘Call My Agent’.

Fue allí, en el impresionante estudio, donde nos contaron algunos secretos del rodaje y donde hablaron largo y tendido de los personajes a los que interpretan. Entre otras cosas, nos contaron en qué se parecen y en qué se diferencian. Pero también nos dejaron divertidas anécdotas de las grabaciones. Dale Play a los vídeos para descubrirlas.

En qué se parecen los actores de ‘La Agencia’ a sus personajes

La trama de ‘La Agencia’ se desarrolla en ‘Rebecca Talent’, una de las empresas de representación artística más importantes del país y en la que Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Valeria (Marta Hazas), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano) interpretan a cuatro agentes que prometen hacernos pasar momentos de lo más divertidos.

Pero ¿en qué se parecen a sus personajes? Manuela Velasco asegura que ella y Andrea son “bastante honestas”: “Ella es más clara que yo, es más impetuosa y a veces se mete en líos por eso. Creo que las dos somos buenas personas, honestas y nos apasiona nuestra profesión”, aseguraba la actriz.

Por su parte, Marta Hazas explicaba que ella a Valeria, el personaje al que interpreta, se parece “poco”: “Ella tiene más pacencia que yo, es mucho más empática con las cosas que pasan. Yo tengo mucho que aprender de Valeria porque creo que tengo un pronto mucho más fuerte que ella”, explicaba.

Carlos Bardem asegura que espera no parecerse “en nada” a Matías: “Es como el tiburón de la agencia, un tipo que tiene problemas para lidiar con las emociones (..) Me gustaría pensar que yo no soy tan exigente con los demás”, declaraba.

Javier Gutiérrez afirmaba ante los micrófonos de Telecinco.es que Gabi y él se parecen en la “honestidad” y se diferencian mucho en algo: “Es muy dubitativo, quizás demasiado, para mi gusto”.

“El punto que tengo en común con Maribel es que le gustan los chicos guapos”, explicaba Fiorella Faltoyano. Mientras que, hablando de lo que las diferencia, decía: “Maribel es muy madre, está muy pendiente de los demás y yo soy un poco más seta, menos cariñosa”.