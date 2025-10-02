Jordi Sánchez reflexiona sobre el papel que ha marcado su carrera y lo que representa Antonio Recio en la sociedad actual

El actor analiza los defectos de su personaje más icónico y por qué sigue teniendo vigencia después de tantos años, ¡dale play!

La televisión ha cambiado, pero hay personajes que resisten al paso del tiempo. Antonio Recio es uno de ellos. En un momento en que los discursos políticamente incorrectos están bajo la lupa, entrevistamos en exclusiva a Jordi Sánchez para saber cómo se enfrenta hoy a este personaje que, desde 'La que se avecina', lleva años siendo espejo —y caricatura— de una parte de la sociedad.

Sánchez no se esconde y ofrece una visión clara del tipo de figura que representa Recio. Sin embargo, lo más interesante no es lo que dice, sino cómo lo interpreta: desde la distancia, con crítica, pero también con cariño. Porque interpretar a alguien así durante tanto tiempo obliga a convivir con sus miserias, sus luces y su impacto en el público.

Y no es casualidad que ahora volvamos a hablar de Antonio Recio. Mientras los fans esperan nuevos capítulos de 'La que se avecina', ya se ha anunciado que el episodio 200 será un homenaje especial para los seguidores más fieles. Jordi Sánchez, por su parte, está volcado en el cine, pero no se olvida del personaje que lo convirtió en referente de la comedia española. Dale a play para ver todo lo que nos contó sobre Antonio Recio, su visión actual del personaje y cómo se prepara su regreso a la serie.

Jordi Sánchez: el actor que se ríe de sí mismo

El actor también reflexiona sobre la presión del público, el arte de hacer reír y por qué nunca lo llaman para cantar. ¿Qué pasa cuando te cruzas por la calle con alguien que lleva 15 años viéndote como un pescadero misántropo? ¿Cómo convive un actor con ese fenómeno fan que mezcla al personaje con la persona? ¿Y qué siente cuando intenta alejarse del humor y explorar otros registros?

En este vídeo más distendido —pero igual de jugoso—, Jordi Sánchez demuestra que el humor es también una forma de inteligencia. Reflexiona con ironía sobre sus habilidades musicales ("canto fatal", admite entre risas), sobre la presión mediática y sobre la importancia de un buen guion, ya sea para hacer drama o comedia.

Si algo deja claro es que lo importante no es el género, sino la calidad. Y que para él, la risa no es solo una herramienta interpretativa, sino una forma de vida. Dale play para descubrir cómo vive el cariño del público, por qué prefiere la comedia a la tragedia (aunque se le den ambas) y cuál fue la frase más surrealista que le han dicho por la calle.