Avance | Gabi acompaña a Toni Acosta a una entrevista en televisión que no sale como esperaban

Laura Ceballo 23 OCT 2025 - 00:41h.

Ya puedes ver las primeras imágenes del próximo episodio

El séptimo capítulo de 'La agencia' ha marcado, sin duda, un antes y un después. En primer lugar, Andrea continúa decepcionándose cada día que pasa con Asier. Verle llegar por la mañana sin haber pasado la noche en casa hace que empiece a dudar de él y que incluso llegue a espiarle para tratar de descubrir si realmente son ciertas las explicaciones que le da.

Pero a esto se ha sumado el inesperado discurso de Matías en la celebración de sus Bodas de Plata con Victoria. Tras 25 años de matrimonio, todo parece estar pendiendo de un hilo. Y es que el hecho de que ya todos sepan que Laura es su hija, no facilita para nada las cosas. Por otro lado, Gabi y José Coronado protagonizan un encontronazo que por poco acaba en despido.

En el próximo episodio, todo cambia en 'Rebecca Talent'. Por su parte, Gabi continúa dejándose la piel en su trabajo, y acompañará a Toni Acosta a una entrevista en televisión que no saldrá tal y como ellos esperaban.

Además, Andrea descubre una caja de joyería y llega a la conclusión de que Asier va a pedirle matirmonio. Pero cuando se lo cuenta a Maribel, esta le da una inesperada noticia: "Me parece que esa cajita no es la única sorpresa que vas a recibir hoy". Todo esto en medio del caos de haber sangrado estando embarazada. ¿Descubrirá finalmente que Asier le es infiel?

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el octavo episodio de 'La agencia'.