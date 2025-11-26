Cada martes, desde el estreno de la nueva temporada, te traemos las tomas falsas del capítulo: ¡Dale play!

Raúl Peña, que da vida a Martín, cuenta cómo es grabar 'La que se avecina': "Los ataques de risas son constantes"

Un nuevo capítulo ha aterrizado este martes a las 23:00 horas en Telecinco y con él, las mejores tomas falsas del rodaje. Adéntrate en los entresijos del edificio más famoso de Contubernio y diviértete con los lapsus de los actores con los que has crecido a lo largo de casi 20 años.

Por si se te había quedado corto el cuarto capítulo, recuerda que siempre puedes disfrutar de un minuto más de carcajadas junto a Maite Figueroa, Amador Rivas, Antonio Recio, Berta Escobar y muchos más. ¿A qué esperas? ¡No dudes en darle play!

Además, no te puedes olvidar que todos los martes tienes una cita con tu televisor a las 23:00 horas en Telecinco. Eso sí, si se te hace imposible acudir al encuentro, recuerda que lo tienes disponible en la plataforma de Mediaset Infinity.