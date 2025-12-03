Te traemos las mejores tomas falsas del quinto capítulo de la nueva temporada de 'La Que se Avecina'

En este quinto capítulo de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina', las risas no solo están en las casas de los fieles espectadores que llevan acompañando a la serie casi dos décadas. Y es que los actores disfrutan casi tanto como los fans de las escenas y una demostración de ello son estas tomas falsas.

Entre bambalinas, el reparto trata de sacar adelante las secuencias más divertidas del capítulo, aunque a veces se le complica. Equivocaciones en el diálogo, ataques de risa contagiosos, improvisaciones y pequeños tropiezos han dado lugar a estos hilarantes momentazos.

Por si te ha sabido a poco, recuerda que puedes volver a disfrutarlo en la plataforma de Mediaset Infinity. Además, tienes una cita cada martes a las 23:00 horas en Telecinco para asistir a un nuevo capítulo de tu serie favorita... ¿Te lo vas a perder?