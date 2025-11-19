Logo de telecincotelecinco
Las tomas falsas de los vecinos de Contubernio 49: Así fue el rodaje del tercer capítulo de la nueva temporada de 'La que se avecina'

Si eres un fiel seguidor de 'La que se avecina' ya sabes que, desde que volvió a antena el pasado cuatro de noviembre con su nueva temporada, cada semana te espera el martes un nuevo capítulo. Pero no solo esto, también puedes adentrarte entre bastidores para descubrir de primera mano que la realidad supera la ficción y que hasta los propios actores no pueden parar de reír durante el rodaje de los capítulos.

Lo pudimos ver en el primer y segundo capítulo y el tercero no decepciona: Fermín Trujillo, Maite Figueroa, Amador Rivas, Antonio Recio, Coque, Berta Escobar y muchos más nos hacen reír a carcajadas con las tomas falsas. ¡Compruébalo tu mismo dándole play!

Además, te recordamos que todos los martes se emite a partir de las 23:00 horas en Telecinco un nuevo capítulo de tu serie favorita. Y si no lo puedes ver, no te olvides que lo tienes disponible en la plataforma de Mediaset Infinity

