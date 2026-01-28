El actor y director de cine ha hablado en exclusiva sobre lo que veremos en esta nueva entrega que llega 12 años después del final de la serie

'Aída y Vuelta' cruzará el Atlántico y se estrenará en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y en cuatro países de Centroamérica

Compartir







A pocos días de su esperado estreno en cines el próximo 30 de enero, esta noche ha tenido lugar la alfombra roja de ‘Aída y vuelta’ en los cines Callao de Madrid y por ella han desfilado no solo todos los protagonistas de la mítica serie de Telecinco, sino algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. La película, lejos de ser una secuela tradicional, el cineasta y protagonista Paco León (quien interpretó a Luisma en la serie original y ahora dirige esta entrega) propone una mirada audaz sobre la comedia que definió la televisión española durante casi una década.

La película retoma el universo de ‘Aída’, la serie que arrancó en 2005 como spin-off de ‘7 vidas’ y que marcó a toda una generación con sus personajes entrañables y humor irreverente. Sin embargo, más que extender cronológicamente la historia, ‘Aída y vuelta’ recrea el rodaje de un supuesto último episodio en 2018, combinando ficción y realidad. Ese enfoque permite que los actores interpreten tanto a sus personajes como versiones ficticias de ellos mismos, pero con una sorpresa para el final: un último episodio que sacie la sed de los fanáticos de la serie.

La complejidad de ejercer de director en este proyecto

Al hablar de la experiencia de dirigir a sus antiguos compañeros, Paco León, en una entrevista en exclusiva para esta web, no ha escatimado en sinceridad. El intérprete reconoce que, pese a la “locura” que supuso la producción, el trabajo ha sido fluido gracias a la complicidad de sus colegas, especialmente de las protagonistas: Carmen Machi y Miren Ibarguren. Dos actrices que, según él, le “han puesto todo muy fácil” y a quienes define como un auténtico placer dirigir. Esta dinámica de trabajo se percibe en la pantalla, pues la película explora no solo el humor sino también la relación íntima entre elenco y personaje, dando lugar a momentos cargados de emoción y complicidad.

Una mirada que pone el foco en el humor y el cambio social

Paco León ha explicado que ‘Aída y vuelta’ no es la continuación esperada por muchos fans —algo que ha generado cierta polémica en redes— sino un ejercicio metaficcional que pone en perspectiva lo que la serie representaba en 2005 frente a 2018. Al ubicar la ficción en una época que nunca fue real, León nos invita a reflexionar “sobre cómo ha cambiado el humor, la corrección política y muchos chistes que hoy se escuchan de otra manera”. Lo que antes provocaba risas fáciles ahora se examina con otros ojos, obligando al espectador a reconsiderar las fronteras del humor.

Este ejercicio de reflexión desde el humor —como él mismo lo denomina— se convierte en un desafío narrativo que el director ha decidido aceptar: más que intentar explicar la película, el hermano de María León cree que “se entiende mejor viéndola”, ya que en pantalla se revelan esas tensiones entre pasado y presente, humor y ofensa, recuerdo y realidad, y por eso nos anima a acercarnos al cine este fin de semana.