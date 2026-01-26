Visita al rodaje de ‘Pura Sangre’: entre caballos, hablamos con los actores de las claves de esta serie

telecinco.es 26 ENE 2026 - 09:12h.

Recorrimos los escenarios y el universo de la nueva serie en una visita exclusiva y hablamos con sus creadores

Secretos familiares, un misterio por resolver y pasiones en el estreno de 'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco

Esta web ha visitado en exclusiva los escenarios del rodaje de 'Pura Sangre', la nueva ficción de Telecinco que llega a la pantalla este miércoles a las 23. Un recorrido por La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro, que permite entender no solo el tono visual de la serie, sino también el trabajo interpretativo y creativo que hay detrás.

Durante el back del rodaje, Amaia Salamanca, Nacho Faerna y Virginia Yagüe comparten reflexiones muy concretas sobre el proyecto, cada uno desde su lugar.

Amaia Salamanca, que interpreta a Miranda Acuña, reconoce que el papel ha supuesto un reto interpretativo importante. Su personaje, alta ejecutiva y heredera del legado familiar, exige una preparación que va más allá del texto, especialmente por la naturalidad con la que debe moverse en un mundo —el de la finca y los caballos— que forma parte de su identidad desde siempre. La actriz explica que ha sido un trabajo exigente, tanto a nivel físico como de construcción del personaje.

Desde la creación, Nacho Faerna subraya la capacidad de la serie para combinar el thriller con un retrato muy humano. El creador pone el foco en el punto de partida de la historia —el envenenamiento del semental más valioso de la finca— como detonante de un conflicto que va mucho más allá del misterio y que afecta a toda una comunidad.

Por su parte, la otra creadora, Virginia Yagüe, se detiene en los personajes y en la carga de profundidad que los atraviesa. La guionista explica que todos arrastran un pasado, contradicciones y conflictos internos que pesan tanto como la trama principal, y que son precisamente esas capas las que sostienen el relato y le dan verdad.

Rodada en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, Pura Sangre cuenta con un reparto coral encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna y Blanca Romero, junto a Maru Valdivielso, Pedro Casablanc, Jaime Zatarain, Belén López, Eva Ugarte, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo, entre otros.

Este vídeo exclusivo podemos ver los escenarios, el ambiente de trabajo y las claves creativas de una ficción que explora las intrigas, secretos y tensiones de una familia aristócrata dedicada a la cría de caballos de raza, donde nada es superficial y todo tiene un peso oculto. Dale play.