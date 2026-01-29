Telecinco.es 29 ENE 2026 - 12:03h.

Pedro Casablanc no ahorra en elogios para con sus compañeras, a la hora de describir lo que enganchará a la audiencia de la serie

Visita al rodaje de ‘Pura Sangre’: entre caballos, hablamos con los actores de las claves de esta serie

Telecinco acaba de estrenar ‘Pura Sangre’, su nueva gran apuesta de ficción para el inicio del 2026 con un reparto de lujo. Producida por Shine Iberia en colaboración con la cadena, la serie combina intriga, secretos familiares y tensiones sociales en un marco aristocrático con tintes de thriller apasionante.

La trama de ‘Pura Sangre’ se centra en La Galana, la finca de la familia de los marqueses de Monteclaro, donde el hallazgo del semental más valioso envenenado junto a varios potros desata un caso que afectará a todos los personajes. Este misterio pone en jaque a la respetada familia y desvela una compleja red de lealtades cruzadas, tensiones económicas y heridas del pasado que nadie esperaba.

El reparto es una de las banderas que definen a esta producción. Ángela Molina da vida a Rosario del Monte, la matriarca de la familia, heredera de un legado que empieza a resquebrajarse. A su lado, Pep Munné interpreta a su marido, Antonio Acuña, mientras que Amaia Salamanca y Aitor Luna encarnan a los hijos que deberán enfrentarse a sus propios demonios y decisiones.

Blanca Romero interpreta a Alicia Hermida, una teniente del Seprona cuya investigación sobre los hechos será clave para desentrañar el misterio que sacude a la aristocracia rural. En el elenco también destacan Pedro Casablanc, Eva Ugarte, Belén López, Jaime Zatarain, Juanfra Juárez, Pablo Álvarez y César Mateo, entre otros. Y con algunos de ellos hemos podido charlar en exclusiva para esta web.

¿Qué es lo que más puede atraer a la audiencia de esta serie?

En una charla con esta web sobre lo que más destacaban de este proyecto, los actores hablaron de lo que ven como "ingrediente secreto" capaz de atraer a la audiencia. Pedro Casablanc no ahorró en elogios para con sus compañeras y subrayó la fuerza del elenco femenino: “Creo que el público va a flipar con el poderío de tres actrices como Blanca Romero, Ángela Molina y Amaia Salamanca, porque es un trío de oro”, destacando la química y el talento que aportan estas intérpretes al conjunto.

Por su parte, Berta Bolufer resaltó la riqueza narrativa de Pura Sangre: “Se desarrolla en torno a una investigación, que eso siempre atrapa. Pero también es una serie muy bien escrita que toca muchos temas. Más allá de la trama de investigación, hay muchas tramas con las que la gente se puede sentir identificada”. Su comentario sugiere que la serie no solo enganchará por el misterio, sino por la variedad de historias humanas que entrelaza.

