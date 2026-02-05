telecinco.es 05 FEB 2026 - 00:45h.

En el tercer capítulo de 'Pura Sangre', la teniente Alicia Hermida continúa investigando las razones de la muerte de cuatro caballos de La Galana y lleva a cabo un interrogatorio crucial al sobrino de Fernando Vázquez, cuyo teléfono móvil fue encontrado en las lindes de la finca, justo en la zona en la que aparecieron envenenados Caporal y los otros caballos.

Los problemas crecen para Fernando Vázquez también en casa porque encuentra a su hija Camino hablando con Héctor Acuña, el hijo fotoperiodista de los marqueses de Monteclaro, que son sus grandes enemigos. Camino y Héctor se conocieron tras la llegada de él al pueblo tras un tiempo trabajando fuera de España y en el segundo episodio vimos que él dio el paso de hablarle por Instagram.

A Marta, la veterinaria de La Galana y amante de Héctor, le llega esta información por otra persona del pueblo y le sorprende enormemente, pues ha retomado su romance con el hijo de los marqueses tras su llegada a la finca.

Mientras tanto, en La Galana, la marquesa de Monteclaro se pregunta en una conversación con su hija Miranda por qué los Vázquez querrían hacerles daño y su marido, José Antonio Acuña, se desahoga con su hombre de confianza y chófer acerca de la amenaza que siente que se cierne sobre ellos.