Avance del quinto capítulo de 'Pura Sangre': un chantaje y el acercamiento de Camino y Héctor

telecinco.es 19 FEB 2026 - 01:05h.

En el capítulo 5 de 'Pura Sangre', Jacobo es chantajeado, la marquesa toma una decisión y Héctor vuelve a ver a Camino

Ya puedes ver en Mediaset Infinity el cuarto capítulo de 'Pura Sangre'

En el cuarto capítulo de 'Pura Sangre', la teniente Alicia Hermida ha descubierto con desagrado que no podrá liderar la investigación de las muertes de Toni y Lidia aunque crea que están relacionadas con el envenenamiento de los caballos, sino que al frente estará su antiguo superior, el capitán Elías Cano. En el quinto capítulo comienzan a trabajar juntos para descubrir el origen de los crímenes ocurridos en La Galana.

También continúa la investigación de la periodista de 'La Gaceta de La Vega', que quiere publicar en el diario de la comarca todo lo ocurrido en la finca de los marqueses de Monteclaro, que no se enfrentan únicamente a este problema, pues Fernando Vázquez se ha mostrado contrario a la instalación de una planta de energía renovable en la finca.

El hijo de los marqueses, Héctor Acuña, protagoniza un nuevo acercamiento con la hija de Vázquez, Camino, tras su accidentado encuentro previo, en el que fueron descubiertos por Fernando, que echó al fotoperiodista de su casa y se mostró muy enfadado con su hija por permitir que entrase a su hogar.

Olga, amiga de Lidia y trabajadora en la finca, trata de chantajear a Jacobo Valverde, el marido de Miranda Acuña. Por su parte, la marquesa de Monteclaro toma una decisión debido a su delicado estado de salud, que provoca la intranquilidad del marqués, que le pide a Consuelo, la guardesa, que le diga qué le está ocurriendo exactamente a su mujer.