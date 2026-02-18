Filmar 'Pura Sangre' en el campo dejó muchas anécdotas: "Fue como rodar en un sauna"

telecinco.es 18 FEB 2026 - 11:00h.

La belleza de los paisajes de 'Pura sangre' esconden una grabación dura: los protagonistas confiesan cómo lidiaron con los 40 grados, el riesgo de incendios y el agotamiento físico

Todos los episodios de 'Pura Sangre', en Mediaset Infinity

Compartir







En su estreno, 'Pura Sangre' ha cautivado a la audiencia no solo por sus tramas, sino por una puesta en escena imponente donde el entorno rural es un personaje más. Los extensos campos, el sol abrasador y la naturaleza salvaje, dotan a la serie de una gran calidad visual. Sin embargo, conseguir esa autenticidad tuvo un precio muy alto para el equipo, y en este vídeo los protagonistas dejan de lado el glamour de la ficción para relatar las anécdotas de un rodaje que, por momentos, se convirtió en una prueba de supervivencia.

La serie se grabó en pleno verano, una decisión artística para captar la mejor luz, pero que supuso un gran desafío logístico y humano. Jaime Zatarain, uno de los protagonistas principales, nos contó que el 80% de las secuencias fueron grabadas en exteriores, en lugares muy calurosos, entre secarrales y campos abiertos y que la experiencia fue "como rodar en una sauna".

Esta sensación de calor extremo la corrobora el actor Pep Munné que relata que trabajar a la intemperie con temperaturas de 38 o 40 grados "fue muy duro". Munné comparte además una inquietante coincidencia que demuestra las condiciones extremas del terreno: a menudo, poco después de abandonar una localización, se enteraban de que había habido un incendio en la zona, lo que añadía tensión real al trabajo diario.

Esos secarrales y paisajes, que se convirtieron en un horno, son ahora el escenario de la ficción. Adéntrate en el universo de la serie con esta visita exclusiva al set del rodaje.

El clima no fue el único reto, ya que también se exigía un esfuerzo físico importante. Maru Valdivieso cuenta que su personaje es tremendamente activo, lo que le ha supuesto "una gran paliza física". Aunque asegura que le encanta la acción, reconoce con honestidad que, a su edad, mantener ese ritmo ha sido "un gran reto" personal.

Sin embargo, entre tanto sudor y esfuerzo, también hubo espacio para la conexión. Ángela Molina siempre reflexiona y aporta esa parte más poética, destacando el "gran sentimiento a la naturaleza" que le despertaron esos paisajes tan crudos y hermosos.

No te pierdas el video completo para escuchar de viva voz cómo los actores narran estas experiencias límite que construyen el carácter de 'Pura Sangre'.