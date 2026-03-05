Telecinco.es 05 MAR 2026 - 01:00h.

En el capítulo 7 de 'Pura Sangre', la estabilidad salta por los aires en la familia Acuña del Monte

¡Ya puedes ver en Mediaset Infinity el sexto capítulo de 'Pura Sangre'!

Compartir







En el séptimo capítulo de 'Pura Sangre', una tragedia salpica La Galana y los miembros de la familia Acuña del Monte tendrán que recomponerse a la vez que los recelos entre ellos comienzan: José Antonio Acuña comienza a desconfiar de Jacobo Valverde y de su forma de actuar con su hija Miranda, mientras que Héctor se enfrenta a su padre, sorprendiendo a la familia.

La tensión no solo estalla en la finca, sino también en el cuartel de la Guardia Civil, pues la teniente Alicia Hermida está dispuesta a resolver el caso que se inició con el envenenamiento de los caballos y no está dispuesta a ceder terreno al capitán Elías Cano, al que le molesta que su subordinada no acate su orden de permanecer un paso por detrás de él.

En Camponuevo la vida sigue: Fernando Vázquez descubre la investigación paralela que está llevando a cabo su hija Camino para ayudar a Luis a salir de la cárcel y toma la decisión de llamar a Consuelo, su novia de la adolescencia, tras haberse encontrado con ella días atrás.