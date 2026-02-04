Los mejores jinetes de 'Pura Sangre', según sus compañeros

telecinco.es 04 FEB 2026 - 20:00h.

Muchos de los actores del reparto tuvieron que aprender a cabalgar para interpretar a los personajes de la serie, pero ¿quién lo hace mejor?

La espera para poder ver 'Pura Sangre' ha llegado a su fin. Hace unos días se estrenó esta nueva serie de ficción que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada. Tras la emisión del primer capítulo, que ya ha dejado ver la importancia del entorno rural y de los escenarios, la atención se centra ahora en el cómo se hizo. Y es que, para dar vida a esta historia, el reparto ha tenido que enfrentarse a un coprotagonista muy impredecible: el caballo.

El rodaje ha exigido a los actores un entrenamiento físico y técnico y ahora, con la serie ya en el aire, hemos podido hablar con sus protagonistas para hacer un balance de su experiencia. El drama y la tensión de la trama han pasado a las risas y al compañerismo revelando uno de los mayores desafíos de la producción: montar a caballo. Por eso les hemos lanzado esta pregunta: ¿A quién de todos se le daba mejor?

La respuesta es contundente y casi unánime. Todos señalaron a una persona que, según dijeron, ha demostrado una habilidad innata sobre el animal, transmitiendo una elegancia y seguridad al cabalgar, aunque no está sola: otra persona del reparto también ha lucido sus aptitudes, aunque en su caso, vienen de una etapa anterior a la preparación de esta serie, por lo que jugaba con cierta ventaja.

El reto de Blanca Romero

En esta competencia por mejor jinete, una de las actrices se auto descartó desde el principio. Blanca Romero nos confesó el respeto, e incluso temor, que le imponen estos animales. La actriz admitió que le da "mucho miedo" montar, y reveló también que este aspecto fue su condición principal al aceptar el proyecto: que su personaje no esté obligado a subirse a un caballo.

Con esto se puede valorar mejor el esfuerzo detrás de las cámaras, donde miedos y talentos ocultos se mezclan para dar forma a 'Pura Sangre'. Dale al play y no te pierdas el vídeo para ver la química y el compañerismo entre los actores.